الخازن التقى الراعي وتأكيد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس وايجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية

عرض النائب فريد هيكل الخازن، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في لبنان، وكذلك الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان.
وخلال اللقاء، كان تأكيد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وايجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحيث أكد الخازن "انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما وان ذلك يجب ان يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وفقاً لأحكام الدستور".
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