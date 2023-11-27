المركز الثقافي الفرنسي منح شهادة الجودة في اللغة الفرنسية لمدرسة مار مارون- بيت الدين

منح المركز الثّقافي الفرنسي، شهادة الجودة في اللّغة الفرنسيّة لمدرسة مار مارون- بيت الدّين. وأُقيم في المدرسة إحتفال رسمي، حضره رئيس أساقفة صيدا للموارنة المطران مارون العمّار، قائمقام الشّوف السّيّدة مارلين قهوجي، مديرة المركز الثّقافيّ الفرنسيّ في لبنان سابين سيورتينو معَ فريقٍ من المركز، وألفريد منصور ممثّلاً رئيس بلديّة بيت الدّين.

وكان في استقبالهم رئيس المدرسة عبده أبو كسم ومديرة المدرسة ربيعة أبو كسم، ورئيسة أصدقاء المدرسة نظيرة الأطرش، وأعضاء الجسم التّعليميّ.

وشددت ابو كسم على "أهمّيّة التّعاون معَ المركز الثّقافيّ الفرنسيّ من أجل نشر الثّقافة الفرنسيّة معَ المناهج التّربويّة اللّبنانيّة، وهذا الأمر ساهم في تطوير مدرسة مار مارون بيت الدّين، وبخاصّةٍ على صعيد الأنشطة الثّقافيّة".

بدوره اكد المطران العمّار "أهمّيّة التّمسّك باللّغة الفرنسيّة في مدارس الأبرشيّة. بالرّغم من أنّ العديد اختار الأنغلوفونيّة، وأكّد على الرّباط التّاريخيّ بين الكنيسة والدّولة الفرنسيّة آملاً أن تزداد الأنشطة الّتي يقوم بها المركز الثّقافيّ في لبنان".

من جهّتها أكّدت سيورتينو، "اهتمام الدّولة الفرنسيّة بنشر الثّقافة واللّغة الفرنسيّة في لبنان والمنطقة لتسهيل التّفاعل معَ فرنسا وأوروبا، وأثنَتْ على نشاط مدرسة مار مارون – بيت الدّين – ومشاركتها بالأنشطة الّتي يقيمها المركز الثّقافيّ الفرنسيّ في دير القمر، وهذا الأمر انعكس على تلامذة المدرسة إيجابًا، الّذين تميّزوا بإتقانهم للّغة الفرنسيّة، بفضل معلّماتهم اللّواتي اشتركنَ وما زلن في دوراتٍ تدريبيّةٍ أقامها المركز الثّقافيّ الفرنسيّ في دير القمر".