وسائل إعلام تتحدث عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث استمرار وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، وتمديد الهدنة لعدة أيام.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مجلس الحرب ناقش أمس ولساعات طويلة استمرار وقف إطلاق النار وطالب "حماس" بالإعلان خلال فترة زمنية معقولة عن استمرار إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت الصحيفة أنه على خلفية تصريحات رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فإن إسرائيل تتوقع من الوسطاء الضغط على "حماس" لإطلاق سراح كافة القاصرين الاسرائيليين المحتجزين لديها.

وتابعت أن هدنة وقف إطلاق النار تنتهي في الساعة السابعة من صباح الغد الثلاثاء والقيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تبدي تفاؤلها بامكانية تمديدها لعدة أيام بما يسمح بمزيد من عمليات اطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإسرائيليين.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية بأن التقديرات السائدة في إسرائيل تتجه نحو تمديد الهدنة، موضحة أن مجلس الحرب في تل أبيب سينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

ونقلت القناة عن مصادر لها قولها إن هناك اتجاه لقبول تمديد الهدنة، بعد التشاور مع القوي الإقليمية والدولية في هذا الملف.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه مع اقتراب نهاية الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار حاليا نحو احتمالات إطالة أمد وقف إطلاق النار لحماية المدنيين واطلاق سراح المحتجزين من الجانبين.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن اليوم الإثنين هو اليوم الرابع والأخير من الاتفاق الذى تم التوصل إليه لمدة 4 أيام بوساطة مصرية قطرية، والذي بموجبه التزمت حماس بإطلاق سراح 50 محتجزة إسرائيلية، حصريا من النساء والأطفال، مقابل 150 سجينا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل.

كما التزمت إسرائيل بالسماح بما لا يقل عن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميا

ويوم الجمعة الماضي، بدأ العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وسلمت حركة "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 رهينة، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.