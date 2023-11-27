«الإنترنت وغزة».. اتفاق بين إسرائيل وإيلون ماسك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أن قد توصل لتفاهم مبدئي مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وشركة "سبيس إكس"، يمنع تشغيل تقنية "ستارلينك" التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غزة دون موافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد تزايد المطالب بضرورة أن يكرر إيلون ماسك مع قطاع غزة ما فعله مع أوكرانيا عندما بدأت الحرب الروسية، حيث سارع بتزويدها بإنترنت "ستارلينك".

وأفادت "وكالة أنباء العالم العربي" بأن الملياردير الأمريكي سيلتقي اليوم الاثنين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في إسرائيل، كما سيجتمع مع أقارب أسرى محتجزين في غزة، خلال زيارة يقوم بها حالياً لتل أبيب.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه "خلال اجتماعهما، سيؤكد الرئيس ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت".

والشهر الماضي، أعلن إيلون ماسك أن شركة "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".

وفي منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال ماسك: "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل مع كوكبتنا من الأقمار الصناعية"، مضيفاً أن "سبيس إكس ستدعم روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".