«أطعموه واعتنوا به جيدا».. شقيقة أسير تايلاندي تشيد بمعاملة حمــ..ــاس له (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت شقيقة أحد الأسرى التايلانديين، الذي أفرجت عنه حركة "حماس" الفلسطينية، عن ظروف احتجازه.

وأكدت في مقطع فيديو،نشرته قناة "العربية" الإخبارية، أن أخيها لم يتعرض لأي أذى وجرت معاملته بشكل جيد خلال فترة أسره.

وأضافت شقيقة الأسير المفرج عنه: "كان وجهه سعيدا للغاية وبدا على ما يرام، وقال إنه لم يتعرض للتعذيب أو الاعتداء من قبل حماس وجرى إطعامه طعاما جيدا والاعتناء به جيدا"، متابعة: "يبدو أنه كان في منزل وليس في نفق".

يشار إلى أن اليوم الإثنين هو اليوم الرابع والأخير من الاتفاق الذى تم التوصل إليه لمدة 4 أيام بوساطة مصرية قطرية، والذي بموجبه التزمت حماس بإطلاق سراح 50 محتجزة إسرائيلية، حصريا من النساء والأطفال، مقابل 150 سجينا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل.

كما التزمت إسرائيل بالسماح بما لا يقل عن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميا

ويوم الجمعة الماضي، بدأ العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وسلمت حركة "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 رهينة، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.