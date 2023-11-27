رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها “منطقة منكوبة”.. وما كشفته “الهدنة” من دمار في القطاع أكبر من الوصف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد أشتية”، أن العالم عليه أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة.

وأوضح أن ما كشفته الهدنة الإنسانية في قطاع غزة من دمار للأحياء والمنازل والمستشفيات أكبر من الوصف.

وأفاد بأن إسرائيل مسؤولة عن تحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على حشد الدعم الدولي والإنساني للقطاع.