شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أبو الغيط: غزة اليوم عنوان للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن غزة اليوم عنوان للقضية الفلسطينية، مشددا على أن أي “حلول” لغزة لابد أن تكون جزءاً من الحل الشامل لهذه القضية على أساس رؤية الدولتين.

وأضاف خلال كلمته أمام الاتحاد من أجل المتوسط :”في الحقيقة لا أري داعياً لتكرار المواقف العربية والإسلامية المعروفة حيال العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة ، ولكن أنتقي منها ثلاث نقاط أضعها أمامكم”.

* مسئولية التيار الإسرائيلي العنصري

ومضى قائلا: “أولا إن فهم ما جرى في 7 أكتوبر الماضي لن يكون ممكنا من دون فهم الطريق الذي قاد إليه.. إننا كعرب نرفض ما جرى في هذا اليوم من استهداف للمدنيين ولكننا من ناحية أخرى نفهم جيداً الطريق الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المأساوي، إنه طريق رسمه وقاد إليه من ظنوا أن استدامة الاحتلال إلى الأبد هو أمر ممكن وأن تحويل الفلسطينيين إلى رعايا في دولة فصل عنصري هو أمر قابل للاستدامة وأن القضاء على أي أفق لدى الفلسطينيين كفيلٌ بإشاعة اليأس بينهم، وتصفية قضيتهم”، مؤكدا أن “هذا الفكر وذلك النهج هو ما أوصلنا إلى اللحظة الحالية بكل ما فيها من عنفٍ وقتل وبشاعة، هذا الفكر نفسه لازال يقف اليوم وراء قتل المدنيين الفلسطينيين بالجملة ومنهم الأطفال بالآلاف”.

وتابع: “للأسف هذا الفكر يسيطر كلياً على إسرائيل منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً، وأعتقد أن على كل من يعملون من أجل السلام إدراك مسئولية التيار الإسرائيلي العنصري عما آلت إليه الأمور ليس في غزة فقط وإنما في عموم ارض فلسطين المحتلة، وبالتالي فهناك ضرورة لمواجهة هذا الفكر السياسي والعسكري الفاشي، بكل ما يُمثله من أفكار مقيتة”.

* لا مستقبل لغزة بفصلها عن الضفة وكأنها قضية بذاتها

وتابع: “ثانياً: إننا نُكرس كل طاقاتنا ونضع كل جهدنا اليوم من أجل هدف واحد هو وضع نهاية لهذه المذابح، ووقف العدوان على غزة فوراً، واستعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية لأطفالها وسكانها”.

وأضاف: “ومع ذلك، فإننا ننظر أيضاً إلى المستقبل. ونؤكد أنه لا مستقبل لغزة بفصلها عن الضفة وكأنها قضية بذاتها.. غزة اليوم عنوان للقضية الفلسطينية وهي جزءٌ منها.. وأي حلول لغزة لابد أن تكون جزءاً من الحل الشامل لهذه القضية على أساس رؤية الدولتين”.

وتابع: “إننا جميعاً هنا مؤمنون بحل الدولتين، ومقتنعون بأنه السبيل الوحيد لتسوية هذا الصراع ولكن علينا أن نواجه أنفسنا بما فعلناه حقاً من أجل انفاذ هذا الحل وتحقيقه على الأرض.. حل الدولتين لن يتحقق من تِلقاء ذاته.. ذلك أنه ينطوي على مواجهة سياسية حتمية مع الدولة التي تقف في طريق تحقيقه؛ أي دولة الاحتلال، مشددا على أنه على كل من يؤمن بإمكانية تحقيق السلام في المستقبل أن يُدرك أن لهذا السلام ثمناً يتعين الوفاء به عبر العمل بصورة مستمرة، وليس على نحو موسمي أو شكلي، من أجل تحويل حل الدولتين إلى واقع في أقرب فرصة”.

ومضى قائلا: “ما نسعى إليه في المستقبل القريب ليس أفكاراً أو تصورات وإنما عملاً دبلوماسياً سياسياً متواصلاً من أجل تفعيل التسوية، مشيرا إلى “ثمة مسارات واضحة بالفعل في هذا الصدد، من بينها المؤتمر الدولي للسلام الذي يؤيده ويدفع به الجانبان العربي والأوروبي”.

* الحرب على غزة تزرع بذوراً من الكراهية

وتطرق أبو الغيط إلى النقطة الثالثة وتتعلق بالفضاء العربي-الأوروبي الذي يحمل أهمية استراتيجية للجانبين، وهو ما يجسده الاتحاد من أجل المتوسط، وتابع: ولكننا كررنا مراراً .. هنا في سنواتٍ سابقة.. أن القضية الفلسطينية تظل عائقاً كبيراً أمام تحقيق الإمكانية الكاملة لهذه العلاقة الاستراتيجية.

وشدد على أن الحرب على غزة، وبسبب ما تنطوي عليه من بشاعة غير مسبوقة وعنصرية فاضحة، تزرع بذوراً من الكراهية واليأس والغضب لن يُفيد منها سوى قوى التطرف.