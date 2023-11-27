المالكي: الوضع في قطاع غزة كارثي ولابد من العمل على وقف دائم لإطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة -

قال وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يمكن التسامح معه، ولابد من العمل بكل جهد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف المالكي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في برشلونة، برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي أن الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي وتستمر لمدة 4 أيام، كانت مهمة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.. مشددا على ضرورة استغلال الفرصة اليوم من أجل العمل على تمديد الهدنة، وللضغط على إسرائيل حتى لا تعاود قتل الأبرياء.

وتابع قائلا "أن الهدنة توقفت عند 15 ألف ضحية، وإذا استمرت الحرب فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا سيتضاعف، خاصة أن التركيز الديمغرافي في قطاع غزة الآن في الجنوب.

وأشاد المالكي بدعم الحكومة الاسبانية للسلام والعدالة، من خلال تضامنها مع قطاع غزة، ودعوتها لوجوب وقف العدوان، ووضع حد لقتل النساء، والأطفال الأبرياء.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن وجود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي - عند معبر رفح، يعد إثباتا على موقف حكومته الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وبحث المنتدى، الذي استضافته إسبانيا، وشارك به وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد، ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن المنظمات الإقليمية المعنية، سبل وقف إطلاق النار والتدهور الخطير والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على قطاع غزة.