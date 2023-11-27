أون لاين.. دورات في الإرشاد الزواجي والأسري معتمدة من جامعة عين شمس والخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس عن فتح باب الحجز والاشتراك في البرنامج التدريبي في الإرشاد الأسري والزواجي أونلاين.

وبحسب بيان: يحاضر في البرنامج مجموعة من خبراء علم النفس والصحة النفسية والإرشاد النفسي بينهم محمد خطاب، أحمد السيد، صابر فاروق، أشرف عبد الحليم.

تتضمن موضوعات البرنامج ديناميات الأسرة، المشكلات الزواجية والأسرية، العلاقات الأسرية الإيجابية، المشكلات السلوكية لدى الأبناء، أنماط الشخصيات داخل الأسرة، العلاج العقلاني الانفعالي، المهارات الأساسية للمدرب الأسري، دور الأسرة في اكتشاف الموهوبين، أساليب التنشئة الاجتماعي.

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس ويمكن توثيقها من الخارجية في حالة السفر، والتقديم متاح للخريجين الجامعين وأيضا لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة.