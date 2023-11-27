بسبب "موتوسيكل مارينا".. حكم قضائي بتغريم حسن شاكوش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة شرق الإسكندرية، تغريم المطرب حسن شاكوش، مبلغ 80 ألف جنيه بتهمة إتلاف مركبة موتوسيكل بحري "جيت سكي" في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير، وألزمته بمصاريف المحاماة.

وتقدم المهندس إسلام عز العرب ببلاغ ضد المطرب حسن شاكوش، في وقت سابق، يتهمه بإتلاف موتوسيكل بحري "جيت سكي" في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

وجاء في البلاغ المقدم ضد حسن شاكوش، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2020، أعطي الشاكي إلى حسن شاكوش الموتوسيكل البحري، بناء على طلب المعلن إليه عندما طلب منه تجربة الموتوسيكل البحري، حيث يريد التصوير به على سبيل الدعاية كونه مطربًا مشهورًا.

وفوجئ الشاكي أن المعلن إليه استخدم الموتوسيكل البحري بطريقة سيئة جدا، ولم يحافظ عليه ما تسبب في إدخال المياه داخل الموتور وحرقه وتركه في البحر للغرق، حيث تسبب في إتلاف الموتوسيكل البحري الخاص بالطالب نتيجة إهمال المعلن إليه.

وحرر الطالب المحضر بالواقعة بتاريخ 14 أغسطس 2020، بعدما فشلت جميع المحاولات الودية مع المعلن إليه لإصلاح ما أتلفه وإحداث الأضرار الناتجة عن إهماله واستخدامه السيء للموتوسيكل البحري، وقيد المحضر برقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا ضد حسن شاكوش.

وقدر إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 69780 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه نظير أتعاب التركيب والصيانة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب جراء الصدمة النفسية التي تعرض لها.