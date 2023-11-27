شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بالقاهرة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تنظيم مؤتمر جماهيري وسياسي حاشد لدعم مرشح الوفد الرئاسي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر فى تمام الخامسة مساءً بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الذكاة.
يحضر المؤتمر القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
وناقش البرنامج الانتخابي للمرشح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، العديد من الملفات الهامة، حيث تعهد "يمامة" خلال برنامجه، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أى عام 2025-2026 للعاملين بالدولة، مع الضغط علي القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.
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