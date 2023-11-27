شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بالقاهرة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تنظيم مؤتمر جماهيري وسياسي حاشد لدعم مرشح الوفد الرئاسي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر فى تمام الخامسة مساءً بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الذكاة.

يحضر المؤتمر القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.