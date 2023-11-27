كيربي: الإسرائيليون وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مساعدات إضافية

أمل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في حديث لـ"سي إن إن"، أن "توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الرهائن".

وكشف كيربي، أن "الإسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات، والرئيس الأميركي جو بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الرهائن برمتها".

وفي حديث آخر لـ"إي بي سي"، رأى أنه "من الصعب الآن معرفة من يقف وراء الهجوم على حاملة الطائرات يو إس إس ميسون، ونحن سعداء لأن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى والصواريخ سقطت بعيدا عنها".

ولفت كيربي، الى أننا "نعتقد أن عدد الأمريكيين المتبقين من بين الرهائن في غزة في نطاق 7 إلى 10 أشخاص، و لا نعرف العدد الحقيقي للرهائن ونتوقع أن هناك 200 رهينة أو أكثر"، معتبراً أن "حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم، ومسؤولية تعقب هؤلاء الرهائن تقع على حماس".