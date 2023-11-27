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الحكومة الإسرائيلية: اقترحنا على "حماس" خيار تمديد الهدنة ونرغب باستقبال 50 رهينة اضافية

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اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي، أن "الحكومة قدمت خيارا لحركة حماس في قطاع غزة لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح غد الثلاثاء".

ولفت ليفي، في حديث للصحافيين، الى أننا "نرغب في استقبال 50 رهينة اضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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