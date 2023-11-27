الحكومة الإسرائيلية: اقترحنا على "حماس" خيار تمديد الهدنة ونرغب باستقبال 50 رهينة اضافية

اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي، أن "الحكومة قدمت خيارا لحركة حماس في قطاع غزة لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح غد الثلاثاء".

ولفت ليفي، في حديث للصحافيين، الى أننا "نرغب في استقبال 50 رهينة اضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".