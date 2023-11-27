اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي، أن "الحكومة قدمت خيارا لحركة حماس في قطاع غزة لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح غد الثلاثاء".
ولفت ليفي، في حديث للصحافيين، الى أننا "نرغب في استقبال 50 رهينة اضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية: اقترحنا على "حماس" خيار تمديد الهدنة ونرغب باستقبال 50 رهينة اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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