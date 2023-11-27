كنعان: ألغينا بعض مواد الموازنة وعلقنا أخرى وطلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد جلسة اللّجنة بحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، أنّ "اللّجنة أنهت دراسة التّعديلات المتعلّقة برسوم الانتقال والضّريبة على الأملاك المبنيّة المقترحة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفّي، كما علّقت عددًا من المواد المتعلّقة بالسّقوف المقترَحة من قبل الحكومة للتّصريح عن الدّخل المتأتّي من الأملاك المبنيّة؛ لإعادة صياغتها وفقًا للمعايير الّتي تراعي العدالة الاجتماعيّة".

وأشار إلى "أنّنا طلبنا من ​وزارة المالية​ إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات الماليّة وفقًا للمواد الضّريبيّة الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024"، مؤكّدًا أنّ "العجز لا يعالَج بزيادة الضّرائب، بل بالإصلاح ومكافحة التّهرّب الضّرييي وزيادة معدلات النّمو".