أوضح عضو القيادة السّياسيّة لحركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، في حديث لـ"النشرة"، أنّ شروط الحركة من أجل تمديد أو استكمال الهدنة في قطاع غزة، هي نفسها الّتي كانت قائمة في الهدنة الحاليّة، مشيرًا إلى أنّ "حماس" لا يزال لديها أسرى وتستطيع التّفاوض على هذا الأساس.
وردًّا على سؤال عن الشّروط الجديدة الّتي يتمّ الإعلان عنها من الجانب الإسرائيلي، لفت إلى أنّ الإسرائيلي مضغوط داخليًّا وخارجيًّا، على عكس ما هو حال "حماس"، وبالتّالي هو، بحسب تقديره، سيرضخ لشروط المقاومة الفلسطينيّة.
وشدّد شناعة على أنّ الاستمرار بالشّروط نفسها مرتبط بالأسرى المدنيّين من الإسرائيليّين، موضحًا أنّ الحديث عن الأسرى العسكريّين مرتبط بإنهاء الحرب وإخلاء كلّ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيّين والعرب.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن شناعة لـ"النشرة": شروطنا لتمديد الهدنة هي نفسها الحالية وملف الأسرى العسكريين مرتبط بإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.