أيمن شناعة لـ"النشرة": شروطنا لتمديد الهدنة هي نفسها الحالية وملف الأسرى العسكريين مرتبط بإنهاء الحرب

أوضح عضو القيادة السّياسيّة لحركة "حماس" في ​لبنان​ ​أيمن شناعة​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ شروط الحركة من أجل تمديد أو استكمال الهدنة في ​قطاع غزة​، هي نفسها الّتي كانت قائمة في الهدنة الحاليّة، مشيرًا إلى أنّ "حماس" لا يزال لديها أسرى وتستطيع التّفاوض على هذا الأساس.

وردًّا على سؤال عن الشّروط الجديدة الّتي يتمّ الإعلان عنها من الجانب الإسرائيلي، لفت إلى أنّ الإسرائيلي مضغوط داخليًّا وخارجيًّا، على عكس ما هو حال "حماس"، وبالتّالي هو، بحسب تقديره، سيرضخ لشروط المقاومة الفلسطينيّة.

وشدّد شناعة على أنّ الاستمرار بالشّروط نفسها مرتبط بالأسرى المدنيّين من الإسرائيليّين، موضحًا أنّ الحديث عن الأسرى العسكريّين مرتبط بإنهاء الحرب وإخلاء كلّ ​السجون الإسرائيلية​ من الأسرى الفلسطينيّين والعرب.