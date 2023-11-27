فرونتسكا التقت ميقاتي: مجلس الأمن يهتم كثيرًا بلبنان لأن له دورًا استراتيجيًا في المنطقة

لفتت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني أبلغت ميقاتي عن لقاء ​مجلس الأمن الدولي​ في نيويورك، وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى ​القرار 1701​، وضرورة التّمسّك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفيّة حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافةً إلى موضوع الإصلاحات ودور مؤسّسات الدّولة وانتخاب رئيس للجمهوريّة".

وأشارت إلى "أنّني ذكّرت بأنّ مجلس الأمن يهتمّ كثيرًا بموضوع لبنان، لأنّ له دورًا استراتيجيًّا في المنطقة، كما أنّ موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".

من جهته، أوضح النّائب ​ياسين ياسين​، بعد لقائه ميقاتي مع وفد من رجال الأعمال في البقاع الغربي وراشيا وجزين، "أنّنا أتينا كوفد من أصحاب المؤسّسات في البقاع الغربي وراشيا وجزين، وعرضنا لموضوع التّعرفة المرتفعة وغير العادلة للكهرباء. ونقلنا إلى ميقاتي بأنّ المؤسّسات اللّبنانيّة غير قادرة على الاستمرار في ظلّ الزّيادة العالية في هذه التّعرفة".

وبيّن أنّ "​وزارة الطاقة والمياه​ قد قامت السّنة الماضية بزيادة التّعرفة، ضمن خطّة تتضمّن إجراءات معيّنة، ولم يتمّ الالتزام بهذه الخطّة بالإجراءات. ولقد تطرّق صندوق النقد الدولي لهذا الموضوع، لافتًا إلى أنّ زيادة التّعرفة من دون زيادة التّغذية غير مجدية".

وشدّد ياسين على أنّ "أصحاب المؤسّسات غير قادرين على الاستمرار في ظلّ زيادة تعرفة الكهرباء، الّتي بلغت أضعافًا مضاعفةً عمّا كانت عليه، خصوصًا المؤسّسات الصّغيرة الّتي هي العمود الفقري للاقتصاد، والّتي تستورد وتصدّر وتصنع المنتجات اللّبنانيّة؛ وبذلك نكون نشجّع الاقتصاد غير الشّرعي والتّهريب".

وذكر أنّ "ميقاتي أشار إلى أنّه سيتحدّث مع وزير الطّاقة ومع اللّجنة المسؤولة ومع مؤسسة "كهرباء لبنان"، على أمل أن يلتفتوا إلى هذه المؤسّسات الّتي لا تزال صامدة وتجاهد للبقاء في لبنان".

من جهته، أفاد متروبوليت عكار وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​باسيليوس منصور​، بعد زيارته ميقاتي، بـ"أنّني جئت مع مدراء المدارس التّابعة للمطرانيّة، وعرضنا لميقاتي للمطالب التّربويّة والتّعليميّة، ووجدنا لديه كعادته كلّ روح إيجابيّة لخدمة أي منطقة في لبنان؛ ونحن نشكره جدًّا على الرّوح الطيّبة والاستماع لطلباتنا والتّجاوب معنا".

إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​، يرافقه مجلس قيادة الأمن العام، في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

والتقى أيضًا رئيس مجلس إدارة "شركة طيران للشرق الأوسط" ​محمد الحوت​، وعرض معه أوضاع الشّركة.

كما استقبل وفدًا من مجلس أمناء كليّة الإمام الأوزاعي، وتمّ خلال اللّقاء بحث مواضيع تربويّة تخصّ الكليّة.