جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في السراي الحكومي

أعلن الأمين العام ل​مجلس الوزراء​ محمود مكية، أنّ "مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، يعقد جلسةً عند السّاعة الثّانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 29 تشرين الثّاني 2023، في السّراي الكبير، لبحث عدد من المواضيع".

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