الحلبي خلال إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ بالجنوب: نعمل على توفير العلم مهما بلغت الصعوبات والتضحيات

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال زيارته لثانوية العباسية الرسمية قضاء صور، الى أن "نهاية النفق المظلم أصبحت قريبة، وأنَّه لا بدّ لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم أن يتوقف".

وحيَّا الحلبي، "أهلنا في غزة على بطولاتهم وصمودهم ونحيي شهداء غزة وأكثرهم أطفال ونساء، كما نتطلع إلى غد قريب حيث يرفع الظلم عن هذا الشعب الأبيّ، الذي كلما ازداد عمر النكبة كلما ازداد تعلقه بوطنه لإستعادته وتحقيق حلم دولة الوطنية وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد على أننا "لن نسمح للعدوان أن يقضي على علم التلامذة ولا عن السنة الدراسية. ولقد اضطر الآلاف من التلامذة على الإنتقال قسرا" من بيوتهم ومدارسهم إلى مناطق أكثر أمانا" وكذلك معلموهم ومدراؤهم، فإننا في وزارة التربية ومع شركائنا علينا واجب تأمين اسداء التعليم حتى لا يفوت قطار المعرفة والتربية هؤلاء ولا يمنع على المعلمين رواتبهم وحقهم في الحياة".

وأكد الحلبي، أنه "بخلاف كل الضوضاء التي أثيرت حول قرار الوزارة ان جميع الخيارات والأساليب التعليمية متاحة أمام التلامذة ومعلميهم، ولا نفرض وسيلة معينة ولا نعمل على إحراج أحد لإخراجه فنحن مسؤولون عن هذا القطاع، وعلينا واجب تأمين التعليم وفتح المجال لِمَن يريد الإلتحاق".

وأوضح أنه "من تحتم عليه ظروفه خلاف ذلك فهذا قراره. لذلك لقد تعودنا في وزارة التربية أن نعمل عكس تيار التعطيل والإقفال، وعقدنا العزم منذ اليوم الأول لتسلمنا المسؤولية، أن تكون لدينا خطط للحالات الطارئة، يحدونا تصميم حاسم، وإرادة لا تتزحزح، بأن نعمل على توفير العلم مهما بلغت الصعوبات والتضحيات".

واعلن اننا "نجحنا في التواصل مع نحو 5885 من التلامذة، ومع نحو 3500 من تلامذة التعليم المهني والتقني، كما تواصلنا مع غالبية العائلات لمعرفة إلى أين نزحت، وتحققنا من قدرتهم على الالتحاق، وتبين لنا أن الغالبية لم تلتحق بمدارس بديلة لأسباب مالية وضيق معيشي، إذ أن هناك منازل تختنق بالعديد من العائلات في آن".

ولفت الى أننا "اليوم نطلق مع الشركاء في المركز التربوي، واليونيسف واليونسكو، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، خطة لاستحداث مدارس الاستجابة للطوارئ، وذلك في المناطق التي انتقلوا إليها"، مشيراً الى أن "هذه المدارس ستكون نموذجية وهي بمعدل عشر مدارس للتعليم العام، وعشر مدارس للتعليم المهني والتقني، ويتوافر في الصفوف أجهزة كمبيوتر محمولة لتمكين المتعلمين من الدخول إلى منصة مواردي التابعة للمركز التربوي، واستعمال الموارد الإلكترونية ، كما تم تأمين مال نقدي لتغطية تكاليف انتقال التلاميذ من أماكن سكنهم إلى المدارس النموذجية، فيما يوفر برنامج التغذية المدرسية التابع إلى برنامج الغذاء العالمي التغذية للتلامذة ومياه الشرب".

واضاف "أصدرنا تعميما اليوم لتسجيل التلاميذ في هذه المدارس النموذجية ووضعنا الخط الساخن رقم 01772000، وسيكون قيد الخدمة على مدار الساعة لتلبية احتياجات المتعلمين والمعلمين والمدارس ، والإجابة على أسئلتهم ".