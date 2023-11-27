وفد من "حماس" زار المكاري: أطلعناه على مجريات الأحداث في غزة وبحثنا بسبل التعاون المستقبلية

أشار المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في ​لبنان​ وليد كيلاني، بعد لقائه على رأس وفد، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​ في مكتبه في الوزارة، إلى أنّ "الوفد أطلع المكاري على مجريات الأحداث في ​قطاع غزة​ وآخر المستجدّات في خصوص الهدنة، وكذلك تمّ تقديم التّعازي باستشهاد الصحافيّين اللّبنانيّين، واعتبارهم شهداء معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس".

وأوضح أنّ "البحث تطرّق أيضًا إلى العلاقة مع وسائل الإعلام اللبنانية، وتمّ شكرها على تعاطفها وتعاونها مع المقاومة الفلسطينيّة. كذلك تمّ البحث في سبل التّعاون المستقبليّة، لخدمة ​القضية الفلسطينية​ ومعركة طوفان الأقصى".