كركي أعلن إضافة اختصاص الأمراض الصدرية والإنعاش الطبي في الضمان الاجتماعي

شدّدت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، على أنّ "إلى جانب التّحدّيات الكبيرة الّتي تواجهها البلاد على مدى السّنوات الأربعة الماضية اقتصاديًّا وماليًّا وصحيًّا واجتماعيًّا، يشهد ​لبنان​ مؤخّرًا وضعًا أمنيًّا غير مستقر، بسبب العدوان الغاشم على الجنوب، الّذي لا تزال احتمالات توسعه قائمة".

وأعلنت في بيان، أنّ "استجابةً إلى أهميّة دور الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، أعدّت إدارته خطّة طوارئ كي يكون هو والجهات الصحيّة المتعاملة معه، على جهوزيّة كاملة في حال حدوث أي طارئ".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "في إطار سعي المدير العام ​محمد كركي​ الدّؤوب إلى تلبية احتياجات العصر، والحفاظ على ريادة الضّمان وتطويره بشكل مستمر، واستنادًا إلى قرار مجلس إدارة الصّندوق رقم 1257 المتّخذ في الجلسة عدد 1016 تاريخ 8/11/2023، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية (​وزارة العمل​) بالقرار رقم 119/1 تاريخ 20/11/2023، والمسجّل لدى قلم المديريّة العامّة بالرّقم 2017 تاريخ 21/11/2023، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 728، قضى بموجبها بإضافة "اختصاص في الأمراض الصّدريّة والإنعاش الطبّي - Pneumologie et Réanimation Médicale"، نظرًا لأهميّته في مجال الرّعاية الطبيّة عمومًا والاستشفائيّة خصوصًا".

وأوضحت أنّه "قد حدّدت مدّة اختصاصه بخمس سنوات في اختصاص الأمراض الصدريّة والإنعاش الطبّي، منها سنتان في فروع الأمراض الدّاخليّة أو ثلاث سنوات في اختصاص الأمراض الصدريّة والإنعاش الطبّي بعد نيل شهادة في الطبّ الدّاخلي".

كما لفتت إلى أنّ "كركي يَعد أنّه مستمرّ في القيام بالخطوات كافّة الّتي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبيّة والصحيّة والاجتماعيّة، بحيث يعود الضّمان ليلعب دوره كصمّام للأمان الاجتماعي لثلث ​الشعب اللبناني​".