بو صعب التقى سفيرة اليونان وأكد مع بدران على أهمية دور اجهزة الرقابة في مكافحة الفساد

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو حيث جرى البحث في مجمل الاوضاع العامة.
كما استقبل بوصعب رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران حيث كان التأكيد على "أهمية دور اجهزة الرقابة في مكافحة الفساد".
وفي السياق، اجتمع بوصعب مع عدد من النواب بحضور الوزير السابق نقولا نحاس وبعض الخبراء لدراسة ومناقشة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم ١٢٧٦٠ الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تمهيداً لمناقشته في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء القادم.
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