قوى الأمن: مفرزة حلبا أوقفت مطلوبًا بجرائم سلب بقوة السلاح وسرقة ومحاولة قتل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة ​حلبا​ القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، عن تواجد أحد المشتبه بهم في محلّة حلبا"، موضحةً أنّ "على الفور، ونتيجة المتابعة والرّصد، توصّل عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنه يُدعى: "ا. ك." (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 5 مذكّرات بجرائم سلب بقوّة السّلاح، ​سرقة​، ​محاولة قتل​ وتهديد، وغيرها...".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "في السّاعة 19:00 من تاريخ 16/11/2023، وفي المحلّة المذكورة أعلاه، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه أثناء تجولّه في المحلّة، وبحوزته بطاقة هويّة عائدة لأخيه (م. ك.)"، مبيّنةً أنّ "التّحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".