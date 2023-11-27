أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، عن تواجد أحد المشتبه بهم في محلّة حلبا"، موضحةً أنّ "على الفور، ونتيجة المتابعة والرّصد، توصّل عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنه يُدعى: "ا. ك." (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 5 مذكّرات بجرائم سلب بقوّة السّلاح، سرقة، محاولة قتل وتهديد، وغيرها...".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "في السّاعة 19:00 من تاريخ 16/11/2023، وفي المحلّة المذكورة أعلاه، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه أثناء تجولّه في المحلّة، وبحوزته بطاقة هويّة عائدة لأخيه (م. ك.)"، مبيّنةً أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة حلبا أوقفت مطلوبًا بجرائم سلب بقوة السلاح وسرقة ومحاولة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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