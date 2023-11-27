لفت النّائب إيهاب مطر، إلى أنّ "الواضح أنّ حرب غزة ستطول، لكن في النّهاية سيسكت السّلاح ويجلس الجميع حول طاولة دوليّة- إقليميّة، يبدو أنّها سترسم حدودًا جديدةً سياسيّةً وجغرافيّة".
وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "ألسنا بحاجة إلى "هدنة" في حرب الأنانيّات الحزبيّة، لنخفّف عن اللّبنانيّين "الرّهائن" قليلًا من الخسائر الحاصلة والممكنة لاحقًا؟ هدنة لنعيد ترتيب البيت والمؤسّسات، حتّى إذا أُخذنا إلى الطاولة نكون مكتملي الدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر: ألسنا بحاجة لـ"هدنة" بحرب الأنانيات الحزبية لنخفف عن اللبنانيين الرهائن بعض الخسائر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.