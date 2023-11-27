وزير الدفاع عرض مع سفيرة فنلندا لآخر التطورات وتأكيد استمرار التنسيق بين اليونيفيل والجيش

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، سفيرة فنلندا في لبنان أني ميسكانين (Anne Meskanen)، وجرى عرضٌ للتّطوّرات في المنطقة وجنوب لبنان.
وتمّ تأكيد "استمرار التّنسيق والتّعاون الوثيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني"، كما كان تنويه بـ"دور الوحدة الفنلنديّة العاملة في إطار "اليونيفيل"، لا سيّما لجهة المساعدات والتّقديمات للجيش وللمجمتع المحلي.
من جهة ثانية، عرض سليم مع الوزير الأسبق فريج صابونجيان للأوضاع العامّة.
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