وزير الدفاع عرض مع سفيرة فنلندا لآخر التطورات وتأكيد استمرار التنسيق بين اليونيفيل والجيش

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، سفيرة فنلندا في ​لبنان​ أني ميسكانين (Anne Meskanen)، وجرى عرضٌ للتّطوّرات في المنطقة و​جنوب لبنان​.

وتمّ تأكيد "استمرار التّنسيق والتّعاون الوثيق بين "​اليونيفيل​" و​الجيش اللبناني​"، كما كان تنويه بـ"دور الوحدة الفنلنديّة العاملة في إطار "اليونيفيل"، لا سيّما لجهة المساعدات والتّقديمات للجيش وللمجمتع المحلي.

من جهة ثانية، عرض سليم مع الوزير الأسبق ​فريج صابونجيان​ للأوضاع العامّة.