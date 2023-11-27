اعتماد 170 قرار تصالح على مخالفات البناء في رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 170 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء " نموذج 10" لمواطني مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض محمد زكي نائب، رئيس مدينة رأس سدر.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالى عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لمواطني مدينة رأس سدر للتصالح على مخالفات البناء بلغ 661 حالة تصالح.

وأوضح أنه يجري التصديق على حالات التصالح عقب التأكد من استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بفحص ملفات التصالح على مخالفات البناء، لسرعة التصديق عليها.