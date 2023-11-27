بعد حصوله على شهادة الدكتوراه.. محافظ جنوب سيناء يهديها لأبناء المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أهدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شهادة الدكتوراه التي حصل عليها لأبنائه من المحافظة، قائلًا إنه حصل على الدكتوراه رغم مسؤولياته ما يعد مثالا يحتذى به للأجيال المقبلة".

نصح المحافظ، الشباب بضرورة التماس الطرق التي يحققون من خلالها ذاتهم مع توفر الإرادة القوية لذلك، مؤكدًا أن أفضل تلك الطرق هو تحصيل العلم.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 10" التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وإدارات الديوان العام.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل أمس على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في الاستراتيجية القومية بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي جرى مناقشتها من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وسط حضور مهيب ضم عددًا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومشايخ وعواقل البدو، وممثلين عن المرأة، وعددًا كبيرًا من أهالي جنوب سيناء .

وتمت مناقشة رسالة الدكتوراه بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم، وعضوية اللواء دكتور طه محمد السيد، والدكتور صالح الشيخ.