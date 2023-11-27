شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نؤيد المرشح الرئاسى "السيسى" لاستكمال مسيرة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة السويس، والذي نظمة محمد عبد الناصر، أمين الحزب بمحافظة السويس.

وقال اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر والامين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ: تمر بلادنا بأحداث عظام ولدينا استحقاق انتخابي ولدينا تحديات كبيرة من أجل وطننا الغالي مصر، نلمس في قلوبكم شجاعه تعودنا عليها، وحماسة أنتم أهلها، سطر التاريخ أمجاد أجدادكم وأسلافكم وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والعزة .

وحضر المؤتمر اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ ،و الدكتور السعيد غنيم النائب الاول لرئيس الحزب النائب احمد مقلد ،نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ، والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب، والشيخ سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، واحمد عمران نائب رئيس الحزب، ومحمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، والنائب د.حنان عوض، عضو مجلس النواب، ودينا الغنيمي رئيس لجنة التخطيط، ورانيا سقراط رئيس اللجنة الاقتصادية، وشرين امان اللجنه الثقافة.

وأضاف اللواء طارق رسلان، اليوم أصبح واجب عليكم استكمال مسيرة الأجداد في الدفاع عن مقدرات وطنكم وبلدكم بالمشاركة في المحفل الوطني الكبير فى الماراثون الانتخابى الذى تفرقنا عنه ايام.

وتابع قائلا: جئنا اليكم لنتشارك في دعم بطل مصري شجاع حمي وطنه وحافظ عليه، قدم الكثير والكثير ومازال يتحمل "وشال الشيله لوحده" دون كلل أو ملل جئنا اليكم لنقول معا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة .

وأشار رسلان، أننا هنا اليوم ليس لنقول شعارات أو خطب إنما لنؤكد على حقائق يعلمها القاصي والداني، نريد استكمال مسيرة الإنجازات، نريد الجمهورية الجديدة، نريد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، تعودنا منكم على المبادرة وننتظرها منكم أمام صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لنقول معا "نعم" للرئيس عبد الفتاح السيسي.