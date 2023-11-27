شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: العالم يقف احتراما لدور مصر فى نجاح هدنة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، بالجهود الجبارة لمصر لانجاح الهدنة بين حماس وإسرائيل، خصوصا في عملية تبادل الأسرى، منوها إلي أن العالم يقف احتراما للدور المصري الذي بدأ منذ اليوم الأول لـ"طوفان الاقصى" وصولا لاتفاق الهدنة.

وقال على، في تصريحات خاصة، إنه لولا الجانب المصري، ما تم الوصول لهذا الاتفاق بهذا الشكل، خصوصا أن الساعات الماضية شهدت عدد من العراقيل لاستكمال الهدنة إلا أن مصر تدخلت في الوقت المناسب قبل العودة لنقطة الصفر من جديد واندلاع القصف والحرب على قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين، بوساطة مصرية، يأتي تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميا ودوليا.

وأشار إلي أن الجانب المصرى يستغل الأن فترة الهدنة لإدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات لأهالي غزة، خصوصا بعد أن تعرضوا لخطر زائد بسبب نفاذ كافة موارد الحياة لديهم نتيجة القصف المستمر والعنيف من الجانب الاسرائيلي، والذي وصل لحد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية.