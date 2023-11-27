خارجة روسيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق: هذه الممارسة البغيضة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي ووصفتها بأنها استفزازية وخطيرة.

واشارت زاخاروفا الى إن الضربات التي شنتها إسرائيل أمس الأحد قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب الحرب في غزة. وأضافت في بيان "نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سوريا".

وتابعت "نحن على قناعة بأن مثل هذه الممارسة البغيضة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عنه من زيادة في التوتر بالمنطقة".

واعلن الجيش السوري إن الضربات الجوية الإسرائيلية أمس الأحد أخرجت مطار دمشق عن الخدمة وأجبرت الرحلات الجوية القادمة إليه على تحويل مسارها إلى وجهات أخرى.