محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: هناك تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب

اشار محافظ البنك المركزي الاسرائيلي أمير يارون الى انه "من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب في غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب".

ولفت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريح له، الى اننا "بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد على افتراض أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل، كما بنينا توقعاتنا الاقتصادية على أن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة".

واوضح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي باننا "نعيش فترة عدم يقين بنسبة كبيرة وعدم وضوح في الوضع السياسي".