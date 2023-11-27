الدفاع المدني أنقذ مواطنا أصيب خلال ممارسته هواية المشي على ضفاف نهر إده

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن "عناصرها أنقذت عناصر في تمام الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم مواطنا جراء تعرضه لإصابة خلال ممارسته هواية المشي على ضفاف نهر إده – جبيل".

وأشارت إلى أنه "استنجد بعناصرها التي لبت النداء سريعا وتمكنت من إنقاذه من بقعة جغرافية وعرة، معززة بمعدات مخصصة للإنقاذ الجبلي. كما نقلته إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم".