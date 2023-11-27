أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسّط في برشلونة، أنّه "لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني، لأنّها ستؤدّي إلى مزيد من المشاكل"، مشيرًا إلى أنّ "المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حلّ الدّولتين، وتحويل هذه المأساة إلى فرصة".
وشدّد على "أنّنا نحتاج بسرعة إلى هندسة قرار في مجلس الأمن الدولي، يحقّق تطلّعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيّين والأمن لإسرائيل"، مركّزًا على أنّ "السّلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر "الدومينو"، وأنّ العمل اليوم على تطبيق حلّ الدّولتين، سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب من برشلونة: العمل على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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