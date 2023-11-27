بوحبيب من برشلونة: العمل على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسّط في ​برشلونة​، أنّه "لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني، لأنّها ستؤدّي إلى مزيد من المشاكل"، مشيرًا إلى أنّ "​المجتمع الدولي​ مدعو للعمل على تطبيق حلّ الدّولتين، وتحويل هذه المأساة إلى فرصة".

وشدّد على "أنّنا نحتاج بسرعة إلى هندسة قرار في ​مجلس الأمن الدولي​، يحقّق تطلّعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيّين والأمن ل​إسرائيل​"، مركّزًا على أنّ "السّلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر "الدومينو"، وأنّ العمل اليوم على تطبيق حلّ الدّولتين، سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم".