انتخاب الشيخ علي قدور رئيسًا للمجلس الإسلامي العلوي

تمّت انتخابات رئاسة ​المجلس الإسلامي العلوي​ و11 عضوًا للهيئتَين الشّرعيّة والتّنفيذيّة، بإشراف لجنة الإشراف على الانتخابات المكوّنة من الهيئتَين السّابقتَين والنّائبَين ​حيدر ناصر​ وأحمد رستم، وذلك في مدرسة الأميركان في جبل محسن ب​طرابلس​.

وفاز الشّيخ علي محمود قدور برئاسة المجلس بعد نيله 11صوتًا، وشحادة العلي بمنصب نائب الرّئيس بـ6 أصوات من أصل 13، هم 11 عضوًا والنّائبان ناصر ورستم.

أمّا الفائزون بعد تصويت الهيئة العامّة المكوّنة من 114 عضوًا، هم المشايخ: آصف العلي، محمد عبد الكريم عبد الكريم، محمد عبد الرحمن علي، حامد زغبور وعلي حامد عبدو بعضويّة الهيئة الشّرعيّة. وفاز كلّ من محمد داغر، علي حمود، علي أعد، حيدر مظلوم، اسامة رمضان ونضال محمد بعضويّة الهيئة التّنفيذيّة.