تمّت انتخابات رئاسة المجلس الإسلامي العلوي و11 عضوًا للهيئتَين الشّرعيّة والتّنفيذيّة، بإشراف لجنة الإشراف على الانتخابات المكوّنة من الهيئتَين السّابقتَين والنّائبَين حيدر ناصر وأحمد رستم، وذلك في مدرسة الأميركان في جبل محسن بطرابلس.
وفاز الشّيخ علي محمود قدور برئاسة المجلس بعد نيله 11صوتًا، وشحادة العلي بمنصب نائب الرّئيس بـ6 أصوات من أصل 13، هم 11 عضوًا والنّائبان ناصر ورستم.
أمّا الفائزون بعد تصويت الهيئة العامّة المكوّنة من 114 عضوًا، هم المشايخ: آصف العلي، محمد عبد الكريم عبد الكريم، محمد عبد الرحمن علي، حامد زغبور وعلي حامد عبدو بعضويّة الهيئة الشّرعيّة. وفاز كلّ من محمد داغر، علي حمود، علي أعد، حيدر مظلوم، اسامة رمضان ونضال محمد بعضويّة الهيئة التّنفيذيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب الشيخ علي قدور رئيسًا للمجلس الإسلامي العلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.