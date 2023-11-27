وزارة الزراعة: توقيف رخصة تشحيل الأشجار في وادي دير قزحيا ومحاضر ضبط في حق المخالفين

أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنّ "بعد ورود شكاوى عدّة عن وجود مخالفات قطع أشجار في منطقة وادي دير قزحيا، توجّه فريق من مركز أحراج بنشعي تحت إشراف رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشّمالي صونيا الأبيض إلى الموقع المذكور، حيث تمّ الكشف على الأعمال، وتوقيف رخصة التّشحيل الصّادرة عن الوزارة لمخالفة شروطها؛ وجرى تسطير محضر ضبط بحقّ المخالفين وإحالتهم إلى قضاء المختص".
وفي سياق متّصل، أجرى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اتصالًا هاتفيًّا بالمدّعي العام البيئي في الشّمال، ووضعه في المستجدّات المتعلّقة بهذا الموضوع. وخلال الاتصال، نوّه الحاج حسن بـ"تعاون القضاء في الإسراع ببتّ الأحكام المرتبطة بقطع الأشجار والتّعدّي على الثّروة الحرجيّة في لبنان".
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