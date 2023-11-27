بوشكيان شارك في افتتاح الدورة الـ 20 لليونيدو في فيينا ويعلن غداً رؤية لبنان المستقبلية للتنمية الصناعية

مثّل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان لبنان في جلسة افتتاح أعمال الدورة ال20 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مقرّها العام في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء ومندوبين وخبراء.

وينعقد المؤتمر هذه السنة بعنوان: "العولمة العادلة: حلول مبتكرة لصناعة الغد"، وتستمر أعماله على مدى خمسة أيام. ويركّز على أهمية الشراكات في تحقيق برنامج التنمية الصناعية حتى 2030.

وقدّم المدير العام للمنظمة غارد مولر في جلسة الافتتاح خطة يونيدو للتنمية الصناعية المستدامة، والمتوقّع أن تعود بالفائدة الاقتصادية والنمو والازدهار على الدول الأعضاء.

ويلقي بوشكيان كلمة غداً في الجلسة العمومية، ويعلن فيها رؤية لبنان المستقبلية للتنمية الصناعية. وكان عقد ساسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء رؤساء الوفود المشاركة، وناقش معهم سبل تطوير العلاقات التبادلية والصناعية بين بلدانهم ولبنان. وشارك في ندوة عقدتها غرفة التجارة العربية-النمساوية، في حضور ممثّلي الدول العربية ومسؤولين ورجال أعمال نمساويين.