أنقذ عناصر من الدفاع المدني ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب-كسروان بسبب غزارة المتساقطات. وقد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انقاذ 23 تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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