الجيش: توقيف مواطن في بلدة الناعمة – جبل لبنان لارتكابه جريمة قتل نتيجة خلافات ثأرية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة الناعمة – جبل لبنان أوقفت المواطن (ه.ع.) لإقدامه على قتل المواطن (م.ن.) نتيجة خلافات ثأرية سابقة. والموقوف مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق نار، وفرض خوات، وقد ضُبط في حوزته المسدس المستخدم في الجريمة، وبندقية حربية وكمية من الذخائر".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".