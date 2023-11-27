ياسين التقى المرتضى وبحثا شؤونا ثقافية وانمائية تخص البقاع الأوسط ومجدل عنجر

بحث منسق عام تيار "المستقبل" في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين شؤونا ثقافية وانمائية تخص البقاع الأوسط وبلدة مجدل عنجر، خلال زيارته وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى.

ولفت ياسين، الى ان "اللقاء ركز على ضرورة إيلاء قلعة مجدل عنجر التاريخية الاهمية التي من شانها ان تساهم في استعادة دورها الاثري والمعماري، ليصار الى إدراجها على خريطة المواقع الآثرية والسياحية، والثقافية في لبنان، وبحثنا في آلية تأهيل القلعة وترميمها واضاءتها وانصافها من قبل وزارتي الثقافة والسياحة لتأخذ موقعها الذي يضيء جانبا من تاريخ لبنان وهويته، وتاريخ البلدة الحافل بالأحداث التاريخية".

ودعا ياسين المرتضى الى "زيارة القلعة في وقت قريب لمعاينتها والإطلاع على معالمها الأثرية ومعالم بلدة مجدل عنجر التي تحتاج الى ان تحتضنها الدولة اللبنانية".