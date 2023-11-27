عن تمديد الهدنة في غزة.. البيت الأبيض: إسرائيل وافقت وفي انتظار حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى لدى حماس.

وقال كيربي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن واشنطن تأمل أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الأسرى.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن هناك مساعي مصرية وقطرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.