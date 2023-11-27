أكثر من 40 رهينة ليسوا لدى حماس .. مشكلة في قوائم الرهائن والسجناء الإسرائيليون في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات المتعلقة بالهدنة بين إسرائيل وحماس، الإثنين، إن أكثر من 40 رهينة تم احتجازها من إسرائيل يوم 7 أكتوبر "ليست لدى الحركة".

وذكرت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن ما يقدر بنحو 40 إلى 50 من الرهائن محتجزون لدى حركة الجهاد، أو مجموعات أو أفراد آخرين في غزة.

ومن شأن ذلك أن يخلق تعقيدا في التمديد المحتمل لاتفاق الهدنة، القائم على تسليم حماس لرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبشكل منفصل، قال المصدر، الذي حجبت "سي إن إن" اسمه، إن هناك مشكلة في قوائم الرهائن والسجناء من المرجح أن تؤخر عمليات التبادل الإثنين، آخر أيام الهدنة التي قد يتم تمديدها.

ولم يذكر المصدر طبيعة المشكلة، لكنه قال إن قطر، الوسيط الرئيسي في الصفقة، تعمل مع الجانبين لحلها.

وفي الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة، كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم، وتقدم حماس أسماء المدنيين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم، قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.