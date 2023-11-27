انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: كميات محدودة من المساعدات دخلت الى غزة خلال الهدنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "فرقه لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة اليوم الاثنين".

وأشار الهلال الأحمر على منصة إكس إلى أنه "تمكن من توصيل نحو 150 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها منذ بداية الهدنة صباح يوم الجمعة وحتى أمس".



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد قال أمس الأحد، إنه "تمكن من توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي أنحائها".

وقال المكتب، في بيان، إن "قوافل الإغاثة وصلت إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة، حيث وزعت وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خياما وماء على مواقع مختلفة".

وذكر المكتب أنه "تم توصيل 164 طنا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة، مضيفا أن القوافل خضعت لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الموجودة عند نقطة تفتيش قرب وادي غزة، قبل أن تواصل القوافل طريقها نحو الشمال".

وأجلت بعثة وصلت إلى المستشفى الأهلي المعمداني 17 مريضا وجريحا مع 11 مرافقا إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس بالجنوب وعلى الرغم من شح الإمدادات والقيود الهائلة، ما زال المستشفى الأهلي يعمل ويستقبل المرضى.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تم تسريع وتيرة توزيع مواد الإغاثة جنوب وادي غزة، حيث يوجد غالبية المهجرين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 1.7 مليون شخص.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "مقدمي الخدمات الرئيسية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي وأماكن الإيواء، يواصلون تلقي الوقود بشكل يومي لتشغيل المولدات".

وأفاد المكتب "بدخول غاز الطهي إلى غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، على عكس ما كان يحدث قبل الهدنة ولكنه ذكر أن كميات الغاز تقل كثيرا عن الاحتياجات".

