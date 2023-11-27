اخبار العالم

الديوانية تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الديوانية تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تيمناً بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الثالث عشر من جمادي الأولى ١٤٤٥هـ".

وأشار البيان الى انه "باستثناء الدوائر الخدمية والدوائر الصحية والمصارف".

وفي وقت سابق أعلنت محافظتي النجف وذي قار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا