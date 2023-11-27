انت الان تتابع خبر مقابل مبالغ مالية.. اعتقال عصابة تنفذ "الدكات العشائرية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بجهد استخباري وأمني متميّز، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء، من القبض على 3 متهمين في منطقة (حي السلام) ببغداد، يقومون بتنفيذ جريمة الدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية والذين قاموا بوقت سابق على حرق شقة احد المواطنين وتهديده ضمن المنطقة".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة تقوم بتنفيذ "الدكات العشائرية" مقابل مبالغ مالية، وبعد تشكيل فريق امني مشترك والقيام بعمليات جمع المعلومات والتحري والانتقال إلى محل تواجدهم أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".

وأشارت الى انه "تم إحالتهم اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

