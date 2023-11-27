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الديوانية تصد تنويها بشأن عطلة الغد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "غداً الثلاثاء المصادف 2023/11/28 دوام رسمي لجميع المؤسسات الحكومية في المحافظة ولا صحة لوجود عطلة".
ودعا المواطنين الى "أخذ المعلومة الصحيحة من المواقع الرسمية التابعة الى ديوان المحافظة".

وفي وقت سابق، نشر محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد على صفحته في فيسبوك، قرار لتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والدوائر الصحية والمصارف.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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