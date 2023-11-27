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زيدان وخان يبحثان محاكمة الارهابيين عن جرائم الإبادة في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محاكمة الارهابيين عن جرائم الإبادة في العراق.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 27 /11 /2023 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان".

 

أضاف البيان أن زيدان "بحث معه محاكمة الارهابيين عن جرائم الإبادة الجماعية في العراق".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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