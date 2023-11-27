شكرا لقرائتكم خبر عن عدد استثنائى لمجلة الأهرام العربى يوثق الصمود الفلسطينى فى مواجهة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجلة الأهرام العربى برئاسة الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عددا استثنائيا تحت عنوان "قرن من الصمود الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.. وثائق التهجير والإبادرة"، يتضمن عدد من الصور لفلسطين قبل النكبة، جاء فيه أن فلسطين قبل النكبة كانت تتمتع بحياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقفاة مزدهرة، وأن المباني والشوارع والحدائق كانت تدل على حالة الثراء التي يعيشها الفلسطينييون.

وجاء في العدد أن الوثائق الإسرائيلية تكشف صحة السردية الفلسطينية حول النكبة، موضحا أن آلاف الفلسطينيين الذين رحلوا عن وطنهم في سنة 1948 تعرضوا للطرد وتحتوى الوثائق على تقارير تبين أن العصابات الصهيونية نفذت عمليات تعتبر "جرائم حرب".

ووثقت الأهرام العربى في عددها المذابح التي تعرض لها الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية التي عملت على طرد الفلسطينيين ومنعهم من العودة الى بيوتهم، وتضمنت الصور التي جاءت في العدد صورا لمذبحة دير ياسين في 10 إبريل 1948 ومذبحة قرية كفر قاسم ومجزرة قبية والطنطورة والسموع وصولا الى صبرا وشاتيلا في لبنان وجنين في 2002.

عدد مجلة الأهرام العربى

مجلة الأهرام العربى توثق صمود الشعب الفلسطينى

صور لفلسطين ما قبل النكبة