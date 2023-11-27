أسرة جمال عبد الناصر تتلقى عزاء آخر أشقاء الزعيم بمسجد المشير

القاهرة - سامية سيد - تلقت أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مساء اليوم الإثنين، العزاء في عادل عبد الناصر، الشقيق الأصغر لجمال عبد الناصر ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وجاء علي رأس الحضور الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، ومحسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، بجانب أهل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري في تصريحات لليوم السابع أن سفر أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، للخارج وعلي رأسهم عبد الحكيم عبد الناصر هو السبب الرئيسي لغيابهم عن العزاء .

وقد توفي عادل عبد الناصر حسين الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودفن بمقابر العائلة بالإسكندرية وسط حضور العائلة، وذلك أول أمس.

والدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كام يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية.