الدفاع المدني: سحب مياه من داخل مبنى سكني في عاليه

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب كمية من المياه التي دخلت الى حجرة مصعد احد الابنية السكنية إثر تشكل السيول جراء كثافة المتساقطات في بخشتيه - عاليه.

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