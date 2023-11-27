عباس الحاج حسن: بري كان واضحاً بموضوع التعيين أي أن ما سرى على باقي المناصب يسري على قيادة للجيش

اشار وزير الزراعة ‎في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً بموضوع التعيين في قيادة الجيش، أي أن ما سرى على باقي المناصب يسري على قيادة للجيش والأَولى انتخاب رئيس".

واوضح الحاج حسن في تصريح تلفزيوني، بان "الحل لقيادة الجيش يحتاج الى مزيد من الانضاج والتأني نظراً لأهميته أما عن طرح تأجيل التسريح في الحكومة "فلما يجي الصبي من صلّي عالنبي"، وإذا تعثّر الحل في الحكومة فالى البرلمان".

وفي الملف الزراعي، لفت الحاج حسن الى ان "القنب الهندي الصناعي يدخل الى الدولة سنوياً 1.5 مليار دولار، ونعمل من اجل اقرار مراسيمه التطبيقية بأسرع وقت ممكن، وهذه من ضمن توصيات ماكنزي". واردف "زرعنا العام الماضي كوزارة زراعة 15000 دنم من القمح الطري، وهذا العام ستزرع الوزارة 40000 دنم بهبة من اليابان مشكورة". وتابع "نعمل في وزارة الزراعة على تأمين هبة لتمويل بناء صوامع افقية لتخزين القمح، شبيهة لتجربة المملكة الأردنية الشقيقة".

وحول العدوان الاسرائيلي على لبنان، اكد الحاج حسن بان "قرارنا في الحكومة اللبنانية واضح وموحّد في موضوع العدوان، وعلى العدو ان يوقف عدوانه"، واعلن بان "فرق مختصة في وزارة الزراعة تعمل منذ 8 تشرين الاول 2023 وحتى اليوم بالتعاون مع البلديات و الجمعيات والأهالي و المزارعين من اجل احصاء الاضرار بشكل يومي وتقريبي ، ونسعى مع شركائنا في المنظمات الدولية من أجل التعويض عن المزارعين".