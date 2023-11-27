البروفيسور محمد موسى رئيساً للجمعية العربية للمسالك البولية خلال مؤتمرها المنعقد في الكويت

في إنجاز طبي جديد يسجل للكفاءات العلمية اللبنانية، تسلم البروفيسور محمد موسى رئاسة الجمعية العربية للمسالك البولية خلال مؤتمرها المنعقد في الكويت، بعد ان تم إنتخابه من قبل الجمعية في مؤتمرها الأخير.
البروفيسور موسى يشغل إضافة الى منصبه الجديد على مستوى العالم العربي: عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية،رئيس الجمعية اللبنانية للمسالك البولية، رئيس دائرة الجراحة في الجامعة اللبنانية، رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء.
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